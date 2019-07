Le figlie gemelle di B.J. sfidano i nazisti nel video di lancio di Wolfenstein Youngblood

Confermata l'assenza del Ray Tracing al lancio di Youngblood, gli autori di MachineGames si rituffano nella violenta dimensione di Wolfenstein Youngblood per darci in pasto il trailer di lancio del nuovo capitolo targato Bethesda di questa iconica serie sparatutto.

Tra spezzoni di gameplay e scene in cinematica riprese dagli episodi precedenti, il video mostratoci dagli sviluppatori svedesi ci permette di familiarizzare con le dinamiche ludiche e narrative che sperimenteremo intraprendendo un viaggio nella Parigi nazista di questo universo parallelo per cercare lo scomparso B.J. Blazkowicz.

Particolare attenzione vede data, ovviamente, alle meccaniche sparatutto su cui verrà costruita l'intera implacatura di un gameplay che, per la prima volta dall'inizio della serie, consentirà agli appassionati di affrontare le missioni dell'avventura in multiplayer cooperativo, sia da soli che affiancati da un compagno di squadra controllato dall'IA.

L'uscita ufficiale di Wolfenstein Youngblood è prevista per venerdì 26 luglio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Date un'occhiata al video di lancio e fateci sapere se, come le figlie gemelle di B.J., non vedete l'ora di farvi strada a suon di pallottole tra le schiere di soldati e cyborg nazisti.