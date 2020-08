Il figlio di LeBron James entra nel FaZe Clan, Post Malone investe negli Envy Gaming

Sono sempre di più le celebrità che si dedicano al mondo degli eSports, tra queste troviamo anche il rapper e artista Post Malone, che ha da poco acquistato una quota della società Envy Gaming.

Post Malone diventa così co-proprietario di varie franchigie riunite sotto Envy Gaming, tra cui i Dallas Fuel (Overwatch League) e Dallas Empire (Call of Duty World League). Post Malone è nato in Texas e dunque non stupisce la volontà di voler investire in una realtà eSports che getta le sue radici proprio in questo stato, inoltre è da sempre un videogiocatore e recentemente ha rinnovato la sua collaborazione con il brand HyperX.

Altra notizia legata al mondo degli eSports è il debutto di Bronny James nel FaZe Clan. Il nome potrebbe non dirvi molto ma si tratta del figlio quindicenne di LeBron James, Bronny utilizzerà il nome di battaglia FaZe Bronny e competerà in Fortnite e Call of Duty Warzone. Bronny James è una promessa del basket americano (così come lo è stato il padre da adolescente) ed è già una celebrità sui social con oltre 4.3 milioni di followers su TikTok e oltre 300.000 abbonati su Twitch.