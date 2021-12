Figment 2 annunciato per Nintendo Switch: demo gratis in uscita oggi

I ragazzi di Bedtime Digital Games hanno approfittato della vetrina mediatica garantita dall'Indie World Showcase di Nintendo per annunciare che Figment 2: Creed Valley verrà lanciato anche su Switch.

L'action adventure arriverà su Nintendo Switch nel corso del mese di febbraio del prossimo anno. I possessori della console ibrida non dovranno tuttavia attendere molto prima di poterci giocare, dal momento che nel corso della giornata di oggi 15 dicembre verrà pubblicata una demo di Figment 2: Creed Valley gratis sull'eShop. Nell'attesa, godetevi il trailer dell'annuncio in apertura di notizia.

Per chi non lo sapesse, Figment 2: Creed Valley è un gioco d’azione e avventura ambientato nella mente umana, dove gli Incubi hanno seminato il caos e invaso terre pacifiche. Dusty, il protagonista, è chiamato a barcamenarsi tra tra rompicapi, combattimenti a sfondo musicale contro i boss e ambientazioni uniche per affrontare le sue paure. Il gioco, ricordiamo, era già stato confermato per PC: se siete interessati, potete visitare la pagina Steam per aggiungerlo alla lista dei desideri.