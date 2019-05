Film anni '80:Video speciale sugli eroi che vorremmo vedere nei videogiochi

Da Ritorno al Futuro a Ghostbusters, passando per Nightmare e Robocop, sono tanti i protagonisti delle pellicole cult degli anni '80 che potrebbero dire la loro in un moderno videogioco.

Oltre ai celebri Acchiappafantasmi di New York e all'odissea quadrimensionale di Marty e Doc, la produzione cinematografica degli anni '80 è stata talmente ricca di capolavori action e B-Movie di successo da rappresentare l'Età dell'Oro dell'intero genere dei film d'azione.

L'eredità spirituale di kolossal come Robocop, Alien, La Casa, Predator, Nightmare e Indiana Jones è stata raccolta da un'infinita schiera di sviluppatori di videogiochi che, traendo spunto dalle gesta degli eroi del grande schermo, hanno cercato di trasporre quelle emozioni sul piccolo schermo per alimentare la nascente industria dell'intrattenimento digitale con tie-in e progetti originali.

Nel nostro Video Speciale, accompagnato dall'articolo di approfondimento di Gabriele Carollo, cerproviamo così a rivivere i ruggenti anni '80 per volgere lo sguardo al futuro e capire quali film d'azione di quella decade potrebbero essere presi a esempio dalla moderna industria videoludica per realizzare titoli inediti. E voi, quali eroi degli anni '80 vorreste rivedere in un gioco moderno?