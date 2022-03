Film DVD e Blu-Ray scontati fino al 50% da Mediaworld, anche in negozio

Ultimissimi giorni per approfittare della nuova offerta Mediaworld dedicata agli amanti del cinema: fino al 31 marzo è possibile acquistare in negozio e online una selezione di film in DVD e Blu-Ray con uno sconto fino al 50% in caso di acquisti multipli.

Acquistando un film avrete uno sconto del 10%, 20% con l'acquisto di due film, 30% acquistando tre film, 40% comprando quattro film e 50% sull'acquisto di cinque o più film in formato home video. Per gli acquisti online la consegna è gratuita, la disponibilità dei titoli è variabile in negozio in base alle disponibilità dei singoli punti vendita.

Il catalogo film Mediaworld in offerta include titoli come Black Widow, Matrix Resurrections, Jungle Cruise, Cry Macho, Baby Boss 2 Affari di Famiglia, Eternals, The King's Man Le Origini, Fraks Out di Gabriele Mainetti, La Famiglia Addams 2, Free Guy Eroe per Gioco, Halloween Kids, Ghostbusters Legacy, Frozen 2, Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, Alla Ricerca di Nemo e tanti altri.

Una buona occasione per fare una scorpacciata di film e aggiungere nuovi titoli alla cineteca casalinga, spaziando dai grandi blockbuster di Hollywood al cinema italiano, senza dimenticare le pellicole di successo per bambini e ragazzi, con una scelta che include classici e titoli novità.