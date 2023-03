Il film di Ghost of Tsushima proverà a superare visivamente il videogioco

Chad Stahelski, regista tra le altre cose anche di John Wick, ha parlato di quanto sarà importante l'impatto visivo dell'adattamento cinematografico di Ghost of Tsushima, titolo pubblicato da Sony e Sucker Punch nel 2020.

Nel corso di una recente intervista concessa a Discussing Film, Stahelski ha rivelato di essere un amante del mondo dei colori e delle composizioni, aggiungendo poi che il film di Ghost of Tsushima proverà a superare la controparte videoludica a livello visivo:

"Quella di Ghost of Tsushima è una storia davvero interessante se ci si immerge nelle vicende di Jin Sakai e nelle atmosfere del film. Specie se si lega tutto ciò a queste immagini straordinarie. Già dai film di John Wick si capisce che amo il colore e la composizione. Cercare di essere non solo all'altezza, ma anche di superare quello che il gioco ha fatto con le sue immagini è assolutamente affascinante per me".



Dallo stesso Stahelski abbiamo poi appreso in precedenza che il film di Ghost of Tsushima cercherà di essere il quanto più possibile fedele alla cultura del paese del Sol Levante e, per far ciò, conterà su un cast composto interamente da attori giapponesi che si esprimeranno in lingua locale.

In chiusura, vi ricordiamo che al momento il film è privo di una data d'uscita definitiva.