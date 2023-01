A quali film e giochi è ispirato Crime Boss Rockay City? Rispondono gli sviluppatori

Crime Boss Rockay City è stato uno degli annunci più curiosi avvenuti nel corso dei Game Awards 2022. Il nuovo heist game open world prodotto da 505 Games e sviluppato da InGame Studios ha attirato l'attenzione non solo per le sue atmosfere anni '80, ma anche per il ricchissimo cast di attori che prenderanno parte al progetto.

Michael Madsen, Chuck Norris, Danny Glover e Kim Basinger sono soltanto alcune delle grandi star che interpreteranno i protagonisti di Crime Boss, con alcuni di questi che hanno tra l'altro avuto ruolo primari in alcuni dei più iconici film d'azione degli anni '80 e '90. Nella nostra intervista esclusiva agli autori di Crime Boss Rockay City abbiamo voluto approfondire proprio questi dettagli, cercando di capire quali sono state le principali fonti d'ispirazione per la produzione del gioco.

"Probabilmente la principale ispirazione è Pulp Fiction con la sua struttura narrativa, formata da un collage di storie interconnesse che ruotano attorno a temi e personaggi comuni, tutte raccontate in maniera non lineare", afferma Jarek Kolár, head of development di InGame Studios che ha citato anche Le Iene come un altro film da cui il suo team ha preso spunto per lo sviluppo. E c'è spazio anche per un videogioco di culto targato Rockstar Games: "C'è anche un tocco di L.A. Noire, che è una classica storia incentrata sulla corruzione della polizia".

Le fonti d'ispirazione restano comunque maggiormente collegate all'ambito cinematografico, come rivela l'autore. Predator 2 ed Arma Letale sono altri due esempi, assieme a tantissimi altri: "Tra i film meno realistici che abbiamo usato come ispirazione troviamo Last Action Hero, Rambo, Commando, Machete, Bad Boys e Sin City, invece tra quelli più seriosi vi sono Quei bravi ragazzi, Scarface e Heat", aggiunge Kolár. E non mancano infine citazioni a serie tv di culto quali Walker Texas Ranger e Miami Vice, che hanno offerto ulteriori spunti per lo sviluppo e la caratterizzazione del gioco.

Di fronte a questo elenco così ricco di film cult sono assicurate le attenzioni di chi è cresciuto a pane e film d'azione, sebbene non siano mancate alcune perplessità: per alcuni giocatori Crime Boss Rockay City sembra un clone di Payday per tematiche e struttura ludica.