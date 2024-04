E se Joker fosse un open world in stile GTA in Unreal Engine 5? Guardate il risultato

Gasato in vista dell'uscita del film Joker: Folie à Deux, il collettivo di sviluppatori noto come TeaserPlay ha ben pensato di re-immaginare il primo film di Todd Philips come un videogioco open world approfittando delle tecnologie offerte dall'Unreal Engine 5. Il risultato tradisce la sua natura amatoriale, ma è indubbiamente suggestivo.

TeaserPlay non è certamente nuovo ad operazioni del genere. Il collettivo è già salito agli onori della cronaca in passato realizzando i Concept Remake di giochi come God of War, Bully, Far Cry e molti altri, per tacere dei numerosi progetti che traslano nel mondo dei videogiochi franchise nati in altri media. Stavolta, l'obiettivo dichiarato è stato quello di "esplorare le infinite potenzialità di un gioco Tripla A ispirato al film di Joker".

Ne è scaturito il concept di un open world sulla falsariga di Grand Theft Auto, il cui scopo è puramente illustrativo, non essendo destinato a trasformarsi in un gioco vero e proprio. Come potete vedere anche voi nel video allegato in cima a questa notizia, questo progetto fan made cattura in maniera molto efficace la atmosfere del film e della Gotham City del 1981 che fa da sfondo alle vicende. Il personaggio di Arthur Fleck, interpretato sul grande schermo da Joaquin Phoenix, è ben riprodotto (con tutte le limitazioni derivanti da un progetto in fin dei conti amatoriale) e si esibisce persino nella sua ormai iconica danza sulla scalinata.

Cosa ve ne pare di questo fan remake in Unreal Engine 5? Giochereste ad un gioco del genere? Già che ci siamo, vi ricordiamo che il film Joker: Folie à Deux vede l'introduzione nel cast di Lady Gaga nei panni di Harley Quinn ed è destinato ad arrivare nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 2 ottobre 2024.

