Quali sono i film preferiti di Hideo Kojima? Da Taxi Driver a Blade Runner

Amato dai videogiocatori di tutto il mondo per aver dato i natali a sempre molto amate come Metal Gear e Death Stranding, Hideo Kojima non è solo uno dei più popolari game designer dell'industria, ma è anche un noto cinefilo, da sempre fortemente appassionato di tutto ciò che arriva sul grande e piccolo schermo.

Nel corso degli anni il leader di Kojima Productions si è più volte soffermato sul suo amore per il cinema, pubblicando attraverso i canali social anche numerosi commenti sui film e serie tv viste nel tempo libero. Alcune produzioni hanno tra l'altro influenzato la sua carriera ed il suo estro creativo, permettendogli di dare una caratterizzazione ancora più iconica ai suoi giochi ed i relativi protagonisti: Solid Snake di Metal Gear Solid ad esempio è ispirato a Jena Plissken, il protagonista di 1997 Fuga da New York interpretato da Kurt Russell.

Sapete però quali sono i film preferiti di Hideo Kojima? L'autore ne ha diversi, ma in un'intervista del 2019 con Rotten Tomatoes ha citato la sua Top 5, che vi elenchiamo di seguito:

2001 Odissea nello Spazio

Taxi Driver

Mad Max 2 (noto in Italia come Interceptor - Il Guerriero della Strada)

High and Low (noto in Italia come Anatomia di un Rapimento)

Blade Runner

Ci sono però molti altri film che hanno conquistato il game designer: oltre al già citato 1997 Fuga da New York, Kojima è anche un fan di pellicole quali La Grande Fuga, l'originale Il Pianeta delle Scimmie del 1968, La Pantera Rosa e Yojimbo. Nei suoi ultimi giochi, inoltre, Kojima ha coinvolto anche alcuni grandi attori nei ruoli dei personaggi principali: scopriamo a tal proposito quali attori ci sono in Death Stranding 2.

Non solo cinema comunque: Hideo Kojima ha lodato i Maneskin, elargendo grandi apprezzamenti per il loro album Rush!.