Quanti film di Resident Evil esistono e quali sono?

Dal primo videogioco uscito nel 1996, il franchise di Resident Evil si è espanso fino a toccare altri media come ad esempio il cinema. A tal proposito, concentrandoci sui film usciti finora (e tralasciando quindi prodotti quali la serie Resident Evil Infinite Darkness), ripercorriamo gli adattamenti filmici che sfruttano la licenza di Capcom.

Per quanto si distacchino a più riprese dal materiale di riferimento, le pellicole marcatamente action dirette da Paul W. S. Anderson (con protagonista Milla Jovovich nei panni dell’agente Alice) sono considerabili il prodotto filmico a tema zombi più proficuo di sempre, nonché la serie di film basata su un videogioco ad aver ottenuto il maggiore incasso della storia. Ecco tutti gli esponenti di questa esalogia che ha riempito le sale cinematografiche a partire dal 2002.

Resident Evil (2002) Resident Evil: Apocalypse (2004) Resident Evil: Extinction (2007) Resident Evil: Afterlife (2010) Resident Evil: Retribution (2012) Resident Evil: The Final Chapter (2017)

Lo scorso novembre 2021 ha poi visto l’arrivo di un settimo film decisamente più fedele ai videogiochi. Nel caso voleste approfondire l’opera in questione, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare la recensione di Resident Evil Welcome to Raccoon City, film ideato e diretto da Johannes Roberts che riscrive le origini di Chris e Claire Redfield.



Infine, esistono anche tre film in CG che fanno parte della timeline canonica di Capcom, riprendendo quindi gli stessi personaggi già visti ed amati nei vari giochi della serie: si tratta di Resident Evil Degeneration (2005), Resident Evil Damnation (2012) e Resident Evil Vendetta (2017).