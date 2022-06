I film di Sonic sono un successo ma non influenzeranno i videogiochi del riccio blu

Parlando ai microfoni di VGC in occasione della presentazione di Sonic Frontiers, Takashi Iizuka del Sonic Team ha parlato tra le altre cose anche del legame tra i videogiochi di Sonic ed i film, questi ultimi hanno riscosso un enorme successo ma non andranno ad influenzare i lavori sulle produzioni videoludiche.

Izuka e il Sonic Team hanno le idee molto chiare in merito spiegando come il successo dei due film di Sonic non andrà ad influenzare i videogiochi, dal momento che "il film di Sonic è nato come trasposizione del primo videogioco... non funzionerebbe un granché portare questi elementi nei nuovi giochi di Sonic."

L'obiettivo del Sonic Team è quello di espandere gli orizzonti e in questo senso Sonic Frontiers traccerà la rotta per i prossimi dieci anni, chiaramente adesso c'è una fanbase più ampia da soddisfare ma questo per lo studio giapponese rappresenta una sfida e non un limite.

I personaggi del film di Sonic compariranno nei giochi mobile del riccio blu e queste collaborazioni, afferma Izuka, sono utilissime per avvicinare il pubblico a tutto l'universo di Sonic, tuttavia come detto non ci saranno influenze dalle pellicole in Sonic Frontiers e nei prossimi videogiochi.

Sonic Frontiers non verrà rinviato al 2023 nonostante i tiepidi riscontri ottenuti in sede di anteprima da parte della stampa internazionale.