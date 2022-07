I film StudioCanal scompaiono dal PlayStation Store: Sony li rimuove a chi li ha comprati

Con una nuova mossa che potrebbe suscitare forte malcontento tra gli utenti, Sony ha deciso di rimuovere in modo permanente centinaia di film e serie tv dal suo PlayStation Store. Ciò significa che anche i film già regolarmente acquistati in precedenza non saranno più disponibili per la visione attraverso il servizio PlayStation.

Lo stop diverrà effettivo a partire dal 31 agosto 2022 e, almeno per il momento, riguarda Germania ed Austria e coprirà tutti i film prodotti da StudioCanal. Ciò avverrà esattamente un anno dopo aver rimosso dalla vendita film e serie tv dal PlayStation Store: all'epoca Sony assicuro che i prodotti già comprati in precedenza sarebbero rimasti accessibili per la visione, tuttavia la situazione sembra essere ora cambiati, con il colosso nipponico che cita problemi con le licenze come motivo principale dietro la rimozione totale di qualunque pellicola o serie televisiva acquistata dai consumatori.

Stando alle stime di Variety, almeno 314 prodotti in Germania e 137 in Austria saranno eliminati. Tra i film colpiti dal provvedimento di Sony troviamo ad esempio i due Paddington e il classico Galline in Fuga, oltre a produzioni targate Lionsgate come le serie di Hunger Games, John Wick e Saw.

Al momento non è chiaro se questa mossa verrà replicata anche in altri territori, in ogni caso si tratta di una decisione che farà molto discutere.