Film di Super Mario Bros: una parte del trailer è stata ricreata in Mario 64!

Bello il trailer del film di Super Mario Bros., vero? La qualità visiva e le animazioni curate da Illumination Entertainment sono di altissimo livello, ma negli anni '90, agli albori del 3D, eravamo abituati a ben altro.

Osservato oggi, Super Mario 64 appare primitivo e squadrato. Eppure, all'epoca, ci sembrava la cosa più bella mai vista. Per questo motivo un animatore molto nostalgico ha ben pensato di ricreare uno dei momenti più esilaranti del trailer di Super Mario Bros. con l'estetica del platform lanciato nel 1996 su Nintendo 64: stiamo parlando dello scontro tra l'esercito di Bowser e l'armata dei pinguini! Questi coriacei ma purtroppo inermi esserini delle nevi hanno debuttato nel franchise dell'idraulico italiano proprio in Super Mario 64, ecco perché il pensiero di tutti è subito volato verso il classico di Kyoto. Potete godervi la clip in apertura di notizia oppure dirigendovi a questo indirizzo. L'autore, conosciuto come Coda, ha fatto sapere di essersi messo al lavoro su altre creazioni di questo tipo, quindi presto potrebbe arrivare qualche altra scena del trailer.

Il film di Super Mario Bros., ricordiamo, arriverà nelle sale italiane il 6 aprile 2023. Intanto, il doppiaggio sta facendo già parlare di sé: negli Stati Uniti stanno criticando la voce originale di Chris Pratt ("Suona soltanto come Chris Pratt con un leggero accento razzista", scrive James Whitbrook di Gizomodo) e al tempo stesso lodando il doppiaggio italiano.