Film di Super Mario: un leak svela il volto del protagonista, ecco la prima foto!

Il primo poster del film di Super Mario mostra la mascotte Nintendo di spalle e dunque non sappiamo come sarà il volto del celebre personaggio nel lungometraggio targato Illumination. Lo scopriremo presto, ma intanto sta circolando una presunta foto promozionale che mostra proprio il volto di Super Mario.

L'immagine in questione sembra provenire (il condizionale è d'obbligo) da materiale promozionale di McDonald's per gli Happy Meal con i gadget del film, la foto mostra il volto del personaggio, leggermente diverso rispetto alla caratterizzazione adottata nei videogiochi.

Chi conosce le pellicole targate Illumination noterà uno stile estetico simile a quello adottato per pellicole come Cattivissimo Me, Sing, Lorax, Pets e Minions, Super Mario è subito riconoscibile grazie ai baffoni, al cappello ed ai grandi occhi, il volto è diverso rispetto a quello utilizzato nei videogiochi ma certamente identificabile al primo sguardo.

Sarà davvero questo l'aspetto della mascotte Nintendo nel nuovo film? Per scoprirlo non ci resta che aspettare il primo trailer del film di Super Mario in arrivo questa sera alle 22:00, mostrato in diretta streaming con un Direct speciale per celebrare l'apertura del New York Comic-Con. Super Mario Il Film è atteso nel corso del 2023, nel frattempo vi segnaliamo il remake di Super Mario Bros con Chris Pratt... non ufficiale, ma assolutamente imperdibile!