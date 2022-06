Il film di Uncharted sbarca su Netflix: confermata la data gli USA

Stando a quanto riferito dal portale specializzato What's on Netflix, il film di Uncharted arriverà presto sulla piattaforma di streaming più diffusa al mondo.

La pellicola con protagonisti Tom Holland (nei panni di Nathan Drake) e Mark Wahlberg (in quelli di Victor Sullivan) arriverà su Netflix negli Stati Uniti d'America il 15 luglio 2022. La notizia riguarda per il momento il solo mercato USA ed è figlia dell'accordo stipulato da Sony Pictures e Netflix oltre un anno fa, che prevede l'arrivo in anteprima dei film della casa di produzione sulla piattaforma di streaming di Reed Hastings (in precedenza debuttavano prima su Starz).

In attesa di scoprire la data per il mercato nostrano, facciamo notare che Uncharted ha dato delle belle soddisfazioni a Sony, avendo incassato al botteghino globale ben 401 milioni di dollari, tra cui 148 milioni negli Stati Uniti d'America e 253 milioni a livello internazionale. La pellicola non rappresenta un adattamento di un videogioco specifico, bensì una storia a sé stante ricca di strizzatine d'occhio alla famosa saga sviluppata da Naughty Dog. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione del film di Uncharted.