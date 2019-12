Il filmato di apertura di Dragon Ball Z Kakarot a confronto con la sigla originale

Nelle scorse ore Bandai Namco ha mostrato la opening intro di Dragon Ball Z Kakarot, l'attesissimo Action RPG in uscita all'inizio del 2020 che promette di raccontare, parola degli sviluppatori, la storia di Dragon Ball come mai fatto prima in un videogioco.

Si tratta effettivamente di un prodotto molto atteso, anche perché è pur vero che di videogiochi su Dragon Ball ne sono stati realizzati tanti nel corso della storia, ma praticamente tutti si trovavano nella loro comfort zone dei picchiaduro, mentre c'è molta curiosità per quanto riguarda quello che sarà a tutti gli effetti un primo GDR ambientato nel mondo di Dragon Ball.

Come dicevamo, la opening intro diffusa dal publisher non ha fatto altro che aumentare l'hype nei confronti del gioco e, come spesso accade, i creatori di contenuti si sono scatenati, mettendo a confronto il filmato con altri video relativi alla saga. Ieri è stata la volta della sigla italiana di Dragon Ball, oggi invece vediamo l'opening intro di Kakarot a confronto con la sigla originale dell'anime.

Se le note di Cha-La Head-Cha-La vi emozionano sempre, tranquilli: possiamo capirvi. Che ne pensate del gioco? Cosa vi aspettate da Dragon Ball Z Kakarot? Se volete approfondire, date un'occhiata alla nostra ultima anteprima di Dragon Ball Z Kakarot.