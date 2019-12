Il filmato inziale di Dragon Ball Z Kakarot con la sigla italiana What's My Destiny DB!

Bandai Namco sa esattamente come toccare le corde degli animi più nostalgici. Dopo averci proposto un trailer in live action di Dragon Ball Z Kakarot che ci ha fatti tornare di colpo bambini, oggi ha condiviso con noi anche il filmato iniziale del gioco, una stupenda sequela delle scene più memorabili dell'anime sulle note di "Cha-La Head-Cha-La".

Nella testa dei fan italiani cresciuti a pane e Dragon Ball, in ogni caso, quando viene tirata in ballo la serie animata di Akira Toriyama risuona una sigla ben diversa: stiamo parlando di What's My Destiny Dragon Ball, che per anni e anni ha accompagnato l'inizio delle puntate della serie Z trasmesse su Italia 1. A noi di Everyeye, che pure amiamo Dragon Ball alla follia, è così venuta la brillante idea di sostituire il brano originale utilizzato nel trailer con la sigla cantata da Giorgio Vanni: il risultato, come potete vedere voi stessi, è davvero memorabile. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Non è la prima volta che decidiamo di omaggiare il brand in questo modo: poco tempo fa abbiamo realizzato un trailer di Dragon Ball Z Kakarot con le voci dei doppiatori italiani. Il filmato fan made vi è piaciuto così tanto che abbiamo pensato di fare qualcosa di simile anche in quest'occasione, sostituendo la sigla. Già che ci siamo, vi ricordiamo che Dragon Ball Z Kakarot verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 17 gennaio 2020. Il gioco finale, purtroppo, non sarà adattato nella nostra lingua, ma come potete leggere voi stessi nell'anteprima di Dragon Ball Z Kakarot, è ugualmente meritevole d'attenzione.