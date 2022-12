La filosofia di FromSoftware: 'Ci piace fare giochi oscuri e deprimenti', dice Miyazaki

Ai The Game Awards 2022 Elden Ring è stato eletto gioco dell'anno, Ma FromSoftware non giace sugli allora e sta già ponendo le basi per il suo futuro, con tante altre sorprese in cantiere per i propri fan.

Oltre ad aver promesso novità per Elden Ring, lo studio nipponico si prepara a riportare in scena la serie di Armored Core dopo tanti anni di assenza. Parlando ai microfoni di IGN.com, Hidetaka Miyazaki ha confermato che Armored Core 6 non sarà un soulslike e che, al contrario, tornerà alle origini del brand. Sempre nel corso della stessa intervista, ha anche parlato della filosofia dietro lo sviluppo dei giochi targati FromSoftware, soffermandosi in particolare sul perché la compagnia giapponese prediliga atmosfere cupe e deprimenti per le proprie produzioni.

Miyazaki ha spiegato che le caratteristiche ludiche e strutturali tipiche dei titoli FromSoftware dall'originale Demon's Souls in poi, come il rigido sistema di combattimento ed i misteriosi mondi di gioco attanagliati da una forte sensazione di oscurità, rispecchiano i gusti personali suoi e dei suoi collaboratori, motivo per cui continuano a seguire questa impostazione con ogni loro produzione.

"Credo che anziché essere tipiche dei Soulsborne, siano in verità tipiche di FromSoftware in generale", spiega Miyazaki, che approfondisce: "Questi sono aspetti che in un certo senso abbiamo sempre apprezzato e di cui siamo sempre stati orgogliosi. Vogliamo sempre offrire ai giocatori un certo tipo di sfida che possa sempre ricompensare i loro sforzi. In termini di sviluppo, questi sono una sorta di mie abitudini generali, e sono aspetti che credo facciano parte della storia di FromSoftware, sin dal primo King's Field".

Indubbiamente le produzioni targate FromSoftware tendono a condividere tra loro diversi tratti divenuti ormai simbolici, ed appare dunque scontato che tali caratteristiche continueranno ad essere elementi chiave e distintivi dei loro prossimi giochi.