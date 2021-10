Fina Fantasy 14 è il gioco più redditizio delle serie: superati i 24 milioni di giocatori

La storia di Final Fantasy 14 non è cominciata nel migliore dei modi, ma nel 2013 Square Enix è riuscita ad invertire la rotta, rifondando l'intero l'intero progetto e dando il via con A Real Rebora ad una storia ricca di successi che prosegue ancora oggi.

Durante una chiacchierata con la stampa, Naoki Yoshida - principale artefice della rinascita - ha rivelato che Final Fantasy 14 ha raggiunto e superato quota 24 milioni di videogiocatori, il culmine momentaneo di una crescita regolare e inarrestabile passata per i 4 milioni del 2015 e i 10 milioni del 2017. In altre parole, la popolazione del MMORPG è più che raddoppiata nel giro di quattro anni.

"Sapete tutti quanto è stato difficile per noi all'inizio, con il Final Fantasy 14 originale. Da allora siamo riusciti a trasformare il gioco in una delle principali fonti di profitto della nostra compagnia", ha dichiarato Yoshida, aggiungendo che Final Fantasy 14 è diventato a tutti gli effetti l'episodio della serie più redditizio di sempre. Square Enix non intende sedersi sugli allori, in ogni caso. Yoshida ha assicurato che la compagnia non si risparmierà in futuro, continuando ad investire nel progetto. Il prossimo grande passo verrà compiuto a novembre, quando giungerà sul mercato la nuova grande espansione di Final Fantasy 14, Endwalker.