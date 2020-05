Finak Fantasy 7 Remake: tema dinamico di Tifa ora gratis sul PS Store giapponese

Il lancio di Final Fantasy 7 Remake è stato accompagnato da alcuni temi dinamici per la temi dinamici per la dashboard di PS4. In Italia ne sono stati lanciati due: uno dedicato a Cloud destinato agli abbonati PlayStation Plus, e uno con il cast al completo destinato a coloro che scaricheranno la demo di Final Fantasy 7 Remake entro il 11 maggio.

I più attenti di voi, bazzicando in rete, avranno sicuramente notato che ai videogiocatori statunitensi è stato messo a disposizione un terzo tema dinamico, che ritrae Tifa seduta sulla torre dell'acqua mentre scruta il cielo stellato, con tanto di melodia in sottofondo. Il suo sblocco era tuttavia legato all'acquisto di un certo numero di snack del marchio Butterfinger, rendendo quasi impossibile il suo ottenimento ai videogiocatori italiani.

Ebbene, segnaliamo che adesso il tema dinamico di Tifa è stato lanciato anche sul PlayStation Store giapponese, dove risulta essere completamente gratuito. Per scaricarlo, ovviamente, è necessario possedere un account nipponico, ma si tratta senza dubbio di una procedura più agevole della precedente. Trovate un'anteprima del team in questione in cima a questa notizia: cosa ve ne pare?

Ne approfittiamo per segnalarvi che, grazie all'opera di traduzione dalla lingua giapponese della guida Ultimania stanno emergendo alcuni interessanti retroscena sullo sviluppo del gioco. Abbiamo così scoperto che il termine Remake possiede due significati, e che Final Fantasy 7 Remake rappresenta la quinta parte della "compilation of FFVII".