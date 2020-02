La Final Demo di Nioh 2 per PlayStation 4 esce questa settimana

Nioh 2 arriverà su PlayStation 4 e PS4 PRO il prossimo 13 marzo, il gioco del Team Ninja godrà però di una demo a tempo, questa disponibile per il download questa settimana, manca poco dunque al debutto della versione di prova.

Nioh 2 Final Demo potrà essere scaricata dal 28 febbraio e resterà disponibile fino al primo marzo, dopo questa data non sarà più possibile giocare con la versione demo. Il personaggio creato potrà essere esportato nel gioco completo mentre non ci sono ancora notizie certe riguardo la possibilità di trasferire i salvataggi e sbloccare eventuali bonus in-game.

Sicuramente a metà settimana ne sapremo di più, Nioh 2 uscirà il 13 marzo in esclusiva su PlayStation 4, si tratta di uno dei giochi più attesi della prima metà dell'anno, è facile immaginare come siano molti i giocatori ansiosi di mettere le mani su questo sequel.

Il primo Nioh ha venduto oltre 2.75 milioni di copie in tutto il mondo, recentemente il Team Ninja ha espresso la volontà di dedicarsi in futuro allo sviluppo di una nuova IP per PlayStation 5 non escludendo a priori in ogni caso la produzione di Nioh 3, sebbene per il momento non sembrano siano state prese ancora decisioni in merito.