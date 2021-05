Final Fantasy 14 Endwalker, tutte le edizioni: Collector's in preordine dalle 13:00

Nel corso del ricchissimo Final Fantasy XIV Digital Fan Festival 2021 Square Enix ha finalmente svelato la data d'uscita dell'espansione Endwalker (23 novembre 2021), condividendo al contempo un nuovo spettacolare trailer, svelando tante novità e annunciando l'apertura dei preordini delle differenti edizioni dell'espansione.

La Standard Edition di Endwalker è già prenotabile nelle versioni per PS4 e PS5 al prezzo di 44,99 euro sul PlayStation Store e in versione PC su Steam al prezzo di 34,99 euro. All'edizione base va ad affiancarsi la Digital Collector's Edition, che ai prezzi di 59,99 euro su PlayStation e 49,99 euro su Steam offre anche oggetti di gioco bonus come la cavalcatura Arion pensata per il Paladino (il Job simbolo di Endwalker), il minion Wind-up Porom (uno dei gemelli conosciuti in final Fantasy 4) e l'arma Death Scythe per il Reaper (proveniente da Final Fantasy XI e introdotta come arma esclusiva per il nuovo Job del Reaper).

In aggiunta, Square Enix propone anche due edizioni da collezione fisiche, che verranno messe in vendita dalle ore 13:00 di oggi 15 maggio in esclusiva su Square Enix Store, ad un prezzo che parte da 140 euro e fino ad esaurimento scorte. La Collector's Box è un'edizione fisica senza gioco incluso che offre un set di cinque oggetti: una scatola speciale da collezione, una figure del Paladino (15,5 x 21,5 x 18,5 cm), un set di illustrazioni (18,2 x 25,7 cm), una spilla di Azem (2,5 x 3,0 cm) e un pupazzo di Loporrit (16,5 cm). La Collector's Edition offre invece una copia della Digital Collector's Edition per PC e Mac e una Collector's Box, comprensiva dei contenuti fisici già elencati. Se siete interessati, dirigetevi all'orario indicato su Square Enix Store.

Prenotando una qualsiasi delle edizioni sopra elencate, riceverete in regalo tre contenuti bonus: l'accesso anticipato dal 19 novembre, l'oggetto in-game Menphina Earring con un design ispirato alla Luna (30% di EXP in più fino al livello 80) e il minion Wind-up Palom. I giocatori PlayStation ricevono anche un avatar per il PSN.