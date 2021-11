Final Fantasy 14 Endwalker è stato rimandato, ma guadagna il trailer di lancio

In una lunga lettera indirizzata a tutti i suoi giocatori, il produttore di Final Fantasy XIV Naoki Yoshida ha annunciato il rinvio dell'espansione Endwalker.

La data inizialmente annunciata, quella del 23 novembre, non verrà quindi rispettata, ma in ogni caso i viaggiatori di Eorzea non devono disperare, dal momento che il rinvio è piuttosto contenuto. La nuova data d'uscita di Final Fantasy XIV Endwalker è ora fissata al 7 dicembre 2021, mentre coloro che hanno già effettuato il preordine godranno dell'Accesso Anticipato a partire dal 3 dicembre.

Assumendosi ogni responsabilità, Yoshida ha spiegato che la decisione di posticipare l'uscita dell'espansione è stata presa internamente lo scorso 29 ottobre, di conseguenza è molto recente. Una scelta che non ha precedenti nella storia dell'MMORPG, le cui espansioni hanno sempre rispettato la data di lancio comunicata pubblicamente. A questo giro, in ogni caso, Yoshida ha voluto ritagliarsi del tempo aggiuntivo per essere sicuro che ogni aspetto di Endwalker, che narrerà degli eventi fondamenti per la storia di Final Fantasy XIV, sia rifinito a dovere. Dopo alcune valutazioni, il produttore ha stabilito che due settimane aggiuntive nelle mani del reparto di Quality Assurance dovrebbero bastare allo scopo.

A questa spiacevole notizia ha fatto da contraltare la pubblicazione del trailer di lancio di Endwalker, che potete ammirare in apertura di notizia in lingua inglese e in calce in lingua giapponese. Già che ci siete potete anche leggere la nostra intervista a Naoki Yoshida, che ci ha raccontato com'è cambiato lo sviluppo di Final Fantasy XIV durante la pandemia.