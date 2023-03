Final Fantasy 16 si ispira a God of War: il game director adora Kratos

Come vi abbiamo raccontato nel nostro recente speciale dedicato al gameplay di Final Fantasy XVI, il prossimo capitolo della serie Square Enix si allontanerà dal sentiero tracciato dai suoi predecessori, per proporre una formula ludica rinnovata.

Nel descrivere il gameplay loop al centro della sedicesima Fantasia Finale, il game director Hiroshi Takai ha invitato il pubblico a volgere lo sguardo a God of War. Una dichiarazione che ha suscitato la curiosità dei colleghi di GameSpot, che nel corso di un'intervista hanno chiesto all'autore di descrivere l'influenza esercitata dalla saga di Santa Monica Studios su Final Fantasy XVI.

"A livello personale, non posso dire di non essere stato influenzato da God of War. - ha esordito Hiroshi Takai - Potreste non saperlo, ma l'ho sempre giocato sin dai tempi del primo God of War per PlayStation 2. Il gioco uscì in Giappone solamente un anno dopo il lancio negli USA, ma non potevo aspettare, e così importai una copia americana del titolo per poterlo giocare. Ecco quanto amo God of War. Questo per spiegare che dire che questa saga non mi ha influenzato sarebbe una bugia".



Con un impianto spiccatamente votato all'azione, il nuovo Action RPG di Square Enix proporrà una fusione tra combat system dinamico e ambientazione dark fantasy. Per maggiori dettagli, vi consigliamo la lettura della nostra prova di Final Fantasy XVI.