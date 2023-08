Final Fantast 16 traina Square Enix, ma non basta: il nuovo report finaziario

Il buon lancio fatto registrare da Final Fantasy XVI rappresenta uno dei principali successi conquistati da Square Enix nel corso di quest'anno, ma non tutto è perfetto.

Nel suo ultimo report finanziario - relativo al periodo compreso tra aprile e giugno 2023 -, il colosso giapponese propone in effetti dati ambigui. Da un lato, le vendite di giochi premium sono aumentate nel corso del trimestre, grazie principalmente al lancio del già citato Final Fantasy XVI e all'esordio di Final Fantasy Pixel Remaster su sempre più piattaforme. Parallelamente, però, Square Enix cita anche un calo nei profitti complessivi registrati dall'azienda, con parte del risultato d'esercizio assorbito dai costi di sviluppo dei propri videogiochi.



Purtroppo, i dati diffusi dal publisher non consentono un'analisi più dettagliata legata ai ritorni delle singole produzioni. È tuttavia confermato che il settore degli MMO a marchio Square Enix risulti in calo rispetto al medesimo periodo dello scorso anno fiscale, nonostante il continuo supporto post lancio offerto a Final Fantasy XIV. Brutte notizie anche per il segmento mobile, con il successo di nuovi titoli che non è stato in grado di compensare le performance sotto le aspettative fatte registrare da parte di videogiochi già esistenti.



Al momento, i progetti in cantiere presso Square Enix sono molteplici: tra questi possiamo annoverare l'attesissimo Final Fantasy VII: Rebirth, oltre all'ancora misterioso Kingdom Hearts 4, annunciato nell'aprile 2022 e poi sparito dai radar dell'attualità videoludica.