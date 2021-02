Final Fantasty 7 Ever Crisis: Square Enix presenta la raccolta per dispositivi mobile

A margine dell'ultimo State of Play, Square Enix ha presentato un nuovo titolo per dispositivi mobile intitolato Final Fantasty 7 Ever Crisis che include tutti i capitoli del gioco che fanno parte della timeline di Final Fantasy 7.

Come annunciato da Square Enix attraverso i propri canali social, Final Fantasy 7 Ever Crisis è un gioco single player per dispositivi mobile, strutturato in capitoli, che ripercorrerà tutta la timeline dell'originale Final Fantasy 7. All'interno della compilation, oltre a Final Fantasy 7, compariranno Final Fantasy 7 Advent Children, Final Fantasy 7 Before Crisis, Final Fantasy 7 Crisis Core e Final Fantasy 7 Dirge of Cerberus. Al momento lo sviluppatore giapponese non ha fornito ulteriori informazioni sulla struttura, sui costi e sulla disponibilità di questa nuova compilation.

Parallelamente Square Enix ha presentato un nuovo gioco dedicato all'universo di Final Fantasy: Final Fantasy 7 The First Soldier, un battle royale per dispositivi mobile. Durante l'evento State of Play invece è stato presentato Final Fantasy 7 Remake Intergrade, la versione migliorata per PS5 dell'ultimo remake uscito su PlayStation 4.