Final Fantasy 10, il remake arriva nel 2026: il leaker di Persona 3 ne è certo!

Neanche il tempo di dare il benvenuto al trailer di Final Fantasy VII: Rebirth presentato alla Summer Game Fest e già la community si infiamma di fronte alla possibilità di veder tornare in scena anche Final Fantasy X.

Tra i capitoli più amati dell'intera mitologia delle Fantasie Finali, l'avventura di Yuna e Tidus è infatti al centro di una clamorosa indiscrezione. Stando al noto insider attivo su Resetera come "Im a hero too", Square Enix sarebbe intenzionata a riportare in vita il JRPG con un remake. L'utente non è affatto nuovo al mondo dei rumor: di recente, in particolare, ha correttamente anticipato l'annuncio di Persona 3 Reload, e predetto il possibile reveal di Persona 6 entro l'estate.



Dalle pagine di Resetera, Im a hero too si dice certo dell'esistenza di Final Fantasy X Remake. Il gioco, peraltro, avrebbe già una finestra di lancio, che corrisponderebbe al 2026. Il leaker non ha voluto offrire ulteriori informazioni in merito, ma ha avvertito che anche altri insider sono a conoscenza di dettagli sul futuro ritorno di Yuna e Tidus.



In attesa di eventuali conferme in merito a questa succosa indiscrezione, ricordiamo che ormai da diverso tempo circolano nel settore anche rumor legati al possibile annuncio di Final Fantasy IX Remake.