Final Fantasy 11: Online ha festeggiato il proprio diciassettesimo compleanno!

Apparso per la prima volta nel mercato videoludico nel corso dell'ormai lontano maggio del 2002, Final Fantasy 11 Online ha festeggiato proprio in questi in giorni il suo diciassettesimo anniversario!

Esordito originariamente su Playstation 2 e successivamente trasposto anche su PC ed Xbox 360, il gioco ha dalla sua diversi record. Final Fantasy 11 è infatti stato il primo MMORPG a supportare il cross platform, attivo tra utenti PC e Sony. Se ciò non fosse sufficiente, l'undicesima fantasia finale è stata inoltre il primo esponente del genere MMORPG ad approdare su Xbox 360. Nonostante l'età, il gioco Square Enix è ancora attivo e, addirittura, vanta degli aggiornamenti piuttosto recenti. La software house aveva infatti promesso nuovi contenuti nel corso del 2017, anno in cui il gioco celebrava il quindicesimo anniversario.



Per festeggiare il nuovo traguardo, il producer Akihiko Matsui ha indirizzato una lettera ai fan di Final Fantasy 11: Online, con la quale ha informato la community che il team ha intenzione di "continuare a sviluppare e produrre contenuti per i nostri veterani più esperti". Al contempo, Matsui ha inoltre annunciato una revisione del processo di installazione del gioco, così da rendere più semplice il primo approccio di nuovi giocatori al titolo.



Per quanto riguarda il futuro della serie di Final Fantasy, ricordiamo ai lettori che proprio recentemente Square Enix ha condiviso con il pubblico un nuovo trailer di Final Fantasy 7 remake.