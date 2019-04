Final Fantasy 12: le aeronavi si mostrano in tanti nuovi artwork

In occasione del lancio di Final Fantasy 12: The Zodiac Age su Xbox One e Nintendo Switch, fissato per domani 30 aprile, Square Enix ci ha inviato tanti nuovi artwork raffiguranti le stupende aeronavi nelle quali i giocatori possono imbattersi nel corso dell'avventura.

I cieli del mondo magico di Ivalice sono straripanti di aeronavi, che rappresentano uno dei principali mezzi di locomozione degli abitanti. Sebbene alcune abbiano nomi e stili unici, altre sono ispirate alle iconiche e leggendarie creature della saga di Final Fantasy.

Aeronavi di Arcadia

Dreadnought Leviathan

Alexander

Ifrit

Light Cruiser Shiva

Atomos

Air Cutter Remora

Valfarre

Aeronavi della Resistenza

Garland

Xezat Surgate

Queen Hilda

Aeronavi di Dalmasca

Durga

Potete ammirarle tutte quante nella galleria sottostante. Ricordiamo che Final Fantasy 12: The Zodiac Age è già disponibile all'acquisto su PlayStation 4 e PC via Steam. L'arrivo su Xbox One e Nintendo Switch è invece previsto per domani 30 aprile.