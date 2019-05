Final Fantasy 12 The Zodiac Age: Digital Foundry lo analizza in video su Xbox One e Switch

L'instancabile collettivo di "tecnici videoludici" di Digital Foundry decide di dedicare la loro nuova video analisi a Final Fantasy 12 The Zodiac Age, il gioco di ruolo di Square Enix recentemente approdato su Nintendo Switch e Xbox One.

Stando a quanto riferito dai ragazzi di DF, le nuove trasposizioni per console current-gen di Final Fantasy XII vantano un comparto grafico pressoché identico, con delle eccezioni rappresentate dalla qualità degli effetti particellari, delle ombre e della definizione delle texture di personaggi e ambientazioni: a cambiare, logicamente, sono la risoluzione e i parametri collegati alla frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo.

Su Nintendo Switch, infatti, il titolo gira a 864p in modalità Docked e a 576p in modalità Portatile, in entrambi i casi mantenendosi stabilmente sui 30fps. Chi decide di affrontare le sfide JRPG offerte dalla riedizione di Final Fantasy 12 su Xbox One, invece, può ottenere un'esperienza in Full-HD (1080p) a 30fps, ma con la possibilità di raggiungere i 60fps in virtù del boost prestazionale garantito dall'hardware di Xbox One X.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, ricordiamo a chi ci segue che su queste pagine potete recuperare l'approfondita recensione di Final Fantasy 12 The Zodiac Age a firma di Gabriele Laurino.