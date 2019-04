Final Fantasy 12 the Zodiac Age ora disponibile su Xbox One e Nintendo Switch

In seguito alla pubblicazione di Final Fantasy X e X2 HD Remastered su Xbox One e Switch, le console ammiraglie di casa Microsoft e Nintendo accolgono un nuovo capitolo della saga di Final Fantasy.

Si tratta di Final Fantasy XII: The Zodiac Age, che, dopo aver aver venduto circa 6.100.000 di copie in tutto il mondo, diventa oggi disponibile anche su Xbox One e Nintendo Switch. Il gioco si presenta come una versione rimasterizzata in full HD del titolo originale, caratterizzata da dettagli grafici e qualità audio migliorati.

Sul fronte narrativo, Final Fantasy XII teletrasporta i videogicatori all'interno di Ivalice, nel Regno di Dalmasca, un mondo intriso di magia e in cui affascinanti aeronavi solcano i cieli. Il Paese sarà tuttavia vittima della devastante guerra tra l'Impero di Archadia e l'Impero di Rozaria. Al centro delle vicende narrate, il giocatore trova due iconici eroi:

: il giovane ha perso la propria famiglia a causa della guerra ed ora vive solo nella città occupata di Rabanastre. L'indole del ragazzo è tuttavia quella di uno spirito libero, che sogna di poter solcare i cieli del Regno e di diventare un aviopirata; Ashe: Principessa del Regno di Dalmasca, unica erede al trono, guiderà una disperata resistenza, nel tentativo di liberare la propria patria dal giogo imperiale.

Dopo la pubblicazione di Final Fantasy 12 the Zodiac Age su PC , ora anche i giocatori attivi suhanno la possibilità di scoprire, o riscoprire, questa celebre avventura Square Enix: ne approfitterete?