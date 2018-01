Final Fantasy 12 The Zodiac Age: nuovi dettagli sulla versione PC

ha rivelato nuovi dettagli super PC: questa edizione includerà tutte le caratteristiche e i miglioramenti già presenti nella versione per PlayStation 4, tra cui un comparto tecnico aggiornato, colonna sonora rimasterizzata, la nuova modalità sfida e molte altre funzioni migliorate.

Nella nuova versione per PC verranno aggiunte inoltre le seguenti novità:

60 FPS: il mondo di Ivalice sarà ancora più spettacolare a 60 FPS

Compatibile con i monitor UltraWide in 21:9: sarà possibile usare fino a 3 monitor in alta definizione per un’esperienza in 48(16x3):9

Nuovo Gioco + e Nuovo Gioco -: sarà possibile accedere a queste modalità fin dall’inizio del gioco

Tre opzioni musicali: sarà possibile scegliere fin dall’inizio tra le musiche di sottofondo del gioco originale, la loro versione riarrangiata e quelle della colonna sonora

Punti licenza e guil massimizzati: è stata aggiunta una nuova opzione allo schermo di configurazione che dà ai giocatori la possibilità di avere la quantità massima di punti licenza e guil

Compatibilità con i controller, le carte collezionabili di Steam e molto altro ancora per ottimizzare l’esperienza di gioco su PC

Per festeggiare l’uscita del gioco, i fan potranno scoprire più informazioni sulle novità della versione per PC durante un programma speciale per il lancio che si terrà il 2 febbraio alle 09:00 CET, in cui il produttore Hiroaki Kato e il direttore Takashi Katano risponderanno alle domande inviate dai fan su Twitter. Gli spettatori potranno vedere il programma, disponibile anche con sottotitoli in inglese, sul canale YouTube di Square-Enix.

Final Fantasy XII The Zodiac Age è già disponibile per PlayStation 4 e sarà disponibile su Steam dal 1° febbraio 2018. Coloro i quali acquisteranno il gioco su STEAM entro la prima settimana dal lancio, riceveranno anche il 20% di sconto, tre brani musicali in formato digitale e una nuova skin per Steam disegnata dal celebre artista Isamu Kamikokuryo.