Final Fantasy 12 the Zodiac Age, PC e PS4 come Xbox One e Switch col nuovo update

Disponibile ormai su PC e su tutte le console di attuale generazione, Final Fantasy XII: The Zodiac Age continua a godere del supporto da parte del team di sviluppo.

Square Enix ha infatti reso noto di aver reso disponibile un aggiornamento dedicato alle versioni PC e PlayStation 4 della dodicesima Fantasia Finale. Tramite questo nuovo update sono state introdotte due modifiche piuttosto interessanti. I giocatori in possesso di Final Fantasy XII: The Zodiac Age su Steam e su console Sony hanno infatti ora la possibilità di resettare il Mestiere del proprio personaggio. Inoltre, il sistema di gestione delle Mosse è stato esteso, ed include ora tre differenti variabili. Entrambe le feature si prospettano come particolarmente utili ed erano già state inserite nelle versioni del JRPG per Xbox One e Nintendo Switch, pubblicate in un secondo momento rispetto a quanto avvenuto nel caso di PS4 e PC.



Ulteriori modifiche sono state comunicate da Square Enix. Nel caso di PlayStation 4, nello specifico, l'OST del gioco è stata aggiunta alla sezione musiche del menu. Per quanto riguarda la versione PC (Steam), invece, si è provveduto a rimuovere la protezione terze parti "Denuvo Anti-Tamper". Per maggiori dettagli sul gioco, segnaliamo la recensione di Final Fantasy XII: The Zodiac Age per Nitnendo Switch.