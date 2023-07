Final Fantasy 13 è davvero la pecora nera della saga Square Enix?

Quando si parla di Final Fantasy XIII fra i fan della saga, soprattutto ai tempi in cui il gioco uscì, non si può fare a meno di ricordare il livore che ha lasciato all’interno della community, che lo ha etichettato come la pecora nera della serie. Ma è davvero così?

Motomu Toriyama Director di questo tredicesimo episodio, osservò a suo tempo che le recensioni si rivelarono peggiori del previsto per un titolo canonico nella saga. A cosa fu dovuto il malcontento dei giocatori? Final Fantasy XIII fu criticato ingiustamente?

Final Fantasy 13 è il peggiore della serie?

A essere punito dal fandom è stato anzitutto il suo famigerato design lineare: il mondo di gioco è stato da molti definito “un corridoio” e quasi tutti si sono lamentati di questo aspetto, puntualizzando l’assenza delle città, di percorsi narrativi ramificati o di una mappa del mondo. A questo proposito, tuttavia, lo stesso Toriyama ha spiegato la linearità di Final Fantasy 13. C’è, infatti, un preciso intento narrativo dietro questa scelta: i personaggi di Final Fantasy XIII sono marchiati (letteralmente) come nemici del mondo, come più volte viene rimarcato, ed è per questo che non hanno la possibilità di visitare le città come ci si aspetterebbe, né il tempo materiale per esplorare, dato che il conto alla rovescia della maledizione che incombe su di loro ticchetta senza tregua. Ciò nonostante, molti hanno criticato questo ed altri aspetti della narrativa di Final Fantasy XIII, definita in molti casi controintuitiva per via della sua complessità, legata anche al fatto che Final Fantasy 13 è il capostipite della Fabula Nova Crystallis.

Pur complessa che sia, la storia di Final Fantasy XIII vede un cast le cui relazioni di forzata interdipendenza suonano incredibilmente reali e profonde. I personaggi della tredicesima fantasia finale hanno un motivo reale per fare squadra, loro malgrado.

La storia narra di un gruppo di persone di ceti sociali differenti in fuga dalle autorità in una disperata corsa contro il tempo: l’obiettivo comune è trovare un modo per capire cosa fare prima che la maledizione si compia, trasformando tutti loro in mostri. Purtroppo lo storytelling è spesso lento e didascalico, il che non favorisce i ritmi della trama, ma questo è un aspetto di cui soffrono alcuni titoli della serie, non ultimo Final Fantasy 16. Anche le missioni secondarie presenti non aggiungono granché alla lore, limitandosi a ricalcare più e più volte il modello “trova il mostro, sconfiggi il mostro”.

Altri utenti hanno trovato il sistema di combattimento frustrante. Ogni personaggio ha un proprio ruolo, ma è possibile controllare un solo componente del party per volta, perciò non si controllano direttamente le scelte che fanno i propri compagni di squadra. Talvolta può quindi essere difficile elaborare una strategia efficace perché non è possibile dire precisamente alla squadra cosa fare, ma solo che tipo di azioni compiere. Come se non bastasse, se il personaggio che si sta controllando finisce KO, è Game Over, anche se gli altri due stanno alla grande.

Il sistema di livellamento è limitato ad alcune tappe della storia. Final Fantasy XIII costringe il giocatore ad attendere un certo livello per poter progredire nel Cristallium, il sistema di sviluppo dei personaggi. Il problema principale di questa scelta è che i livelli più alti non si sbloccano fino a quando non è stato completato interamente il gioco, cioè dopo aver sconfitto l'ultimo boss. Ciò significa che è possibile diventare più forti solo dopo aver completato la prima partita, ma – ammesso che uno voglia iniziarne una seconda – molti hanno trovato eccessivamente carenti, e ancor meno interessanti, i contenuti post-game.

Indubbiamente, è possibile continuare a salire di livello, combattere mostri più forti dell'ultimo boss e fabbricare ulteriori armi, ma già solo per ottenere le armi più potenti del gioco occorre sconfiggere il nemico più potente del gioco, il che sembra un po’ vanificare lo scopo: l’arma più forte quando il nemico più forte non c’è più? I motivi per cui Final Fantasy XIII è stato criticato sono numerosi, dunque, e sicuramente molti nel fandom lo considerano come il peggior Final Fantasy di sempre. Nonostante alcune innegabili lacune a livello di gameplay, la tredicesima fantasia finale ha comunque conservato un elevato livello tecnico, come Square ci ha sempre abituati, e il gioco conta una cerchia di fan che a gran voce chiede un remaster di Final Fantasy 13 e di tutta la trilogia di Lightning. Non tutto è perduto, quindi?