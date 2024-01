Final Fantasy 13, un incantevole cosplay di Lightning torna indietro con la saga

Da molti considerato come uno dei peggiori capitoli della serie, Final Fantasy 13 ha da poco festeggiato il quattordicesimo anniversario dal debutto su PlayStation 3. Per celebrare questa ricorrenza, la cosplayer orientale Nato 'Nao' Mitsu ci delizia con una solenne e incantevole interpretazione della protagonista Lightning.

Final Fantasy 13 è la pecora nera della saga, secondo una buona fetta del fandom. Una delle principali critiche mosse verso questo episodio è la linearità esagerata. Il mondo di gioco viene definito come un mero "corridoio", ma dietro ciò sussiste una ragione logica. I protagonisti di Final Fantasy 13 sono marchiati come dei criminali nemici del mondo. Il cast non ha dunque modo di visitare le città liberamente e non ne ha neppure il tempo, poiché una maledizione incombe su di loro.

I difetti individuati dalla community non si limitano a ciò, ma Final Fantasy 13 è l'unico della serie a essere protagonista di una trilogia. Final Fantasy 13 abbandonava la tradizione e forse prima o poi troverà giustizia con un remaster, come Square Enix sta facendo con altri episodi. A ogni modo, questo cosplay di Lightning da Final Fantasy 13 ci riporta dalla protagonista del JRPG Square Enix, in cerca di colui il quale le ha impedito di restare al fianco di sua sorella Serah.