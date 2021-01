Final Fantasy 14 A Realm Reborn è gratis oppure a pagamento?

Il quattordicesimo capitolo della serie Final Fantasy, una delle saghe più longeve dell’intero panorama videoludico, al momento dell’uscita avvenuta nel 2010 non fu in grado di conquistarsi il gradimento di critica e pubblico a causa di una serie di grossi problemi, salvo poi rimettersi in carreggiata a suon di patch correttive ed espansioni.

Nonostante in molti casi i prodotti che appartengono al genere MMORPG abbiano una natura free-to-play, supportata da un sistema capillare di microtransazioni per sostenere l’intera infrastruttura di gioco, oppure un sistema di pagamento mensile, Final Fantasy XIV è invece un prodotto che per essere giocato deve essere acquistato regolarmente, come un qualunque altro gioco.

Nonostante queste premesse, sarete contenti di sapere che esiste la possibilità di effettuare una prova gratuita di Final Fantasy 14 per un periodo di tempo limitato: per attivarla è sufficiente registrare il proprio account sul sito ufficiale del gioco e seguire le istruzioni per la prova gratuita, che negli scorsi mesi è stata anche enormemente ampliata in occasione del lancio dell’espansione Heavensward, in attesa dell'arrivo di FF14 su Playstation 5 in retrocompatibilità.



Final Fantasy XIV continuerà a essere supportato a lungo, assicura Square Enix, e la compagnia è già al lavoro su nuovi contenuti ed altre espansioni da pubblicare nel corso del 2021 e oltre.