Final Fantasy 14: account inattivo? Square Enix regala 4 giorni di abbonamento gratis

Torna la campagna Free Login di Square Enix per Final Fantasy XIV, fino alla fine di giugno tutti i giocatori che hanno un account inattivo da almeno trenta giorni riceveranno l'accesso gratuito per un periodo di quattro giorni, senza costi aggiuntivi.

Ricapitoliamo, se in passato siete stati abbonati a Final Fantasy XIV e in seguito non avete rinnovato l'abbonamento, effettuando nuovamente il login entro il 30 giugno potrete tornare a giocare liberamente per quattro giorni (tempo reale e non in-game), a patto che l'account sia stato inattivo negli ultimi trenta giorni.

Dopo i quattro giorni di gioco gratis sarà necessario rinnovare l'abbonamento per continuare a giocare, in caso contrario il profilo resterà inattivo. In questo modo, Square Enix vuole dare ai vecchi giocatori la possibilità di scoprire i nuovi contenuti di Final Fantasy XIV e in particolare le novità della patch 6.1 Newfound Adventure che include nuove quest, dungeon, contenuti PvP e tante altre novità.

Il viaggio di Final Fantasy 14 si è concluso con EndWalker ma Square Enix ha già in programma altri contenuti per Final Fantasy XIV, non ci saranno altre grandi espansioni ma l'MMO verrà comunque aggiornato con l'obiettivo di offrire attività sempre nuovi agli abbonati e al tempo stesso conquistare nuovi iscritti.