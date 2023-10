Final Fantasy 14: annunciata The Path Infernal, missione crossover con Final Fantasy 16

Grandi novità in arrivo dal Final Fantasy XIV Fan Festival di Londra, la cui cerimonia d'apertura s'è conclusa pochi minuti fa. Dopo il doveroso segmento sull'espansione Dawntrail, per la quale è stato presentato il nuovo Job del Viper e mostrato un nuovo trailer, Square Enix ha anche svelato una missione crossover con Final Fantasy 16.

Al lancio della nuova espansione, fissato per l'estate del 2024, mancano ancora parecchi mesi, ma nel frattempo verrà messa molta altra carne a cuocere. Il team capitanato da Yoshi-P ha infatti esaudito uno dei sogni più recenti dei fan annunciando The Path Infernal, una missione crossover con Final Fantasy 16 in arrivo prossimamente nell'ambito della versione 6.5 di Final Fantasy 14.

I giocatori dell'MMORPG saranno chiamati ad unirsi a Clive Rosfield in un'inedita quest che vede i due universi collidere tra loro. Il trailer dell'annuncio, che potete visionare anche voi in cima a questa notizia, farà la felicità di tutti i fan di Final Fantasy 16 tra voi, dal momento che anticipa la presenza delle battaglie con gli Eikon, di Torgal sia come mount che come minion, e abilità già viste nell'ultima fantasia finale come quella di Fenice. Purtroppo, al momento non risulta essere nota la data di lancio della missione.

Con questo annuncio, la Business Unit III di Square Enix - che si è occupata di entrambi i videogiochi - ha dimostrato di tenere particolarmente a cuore i desideri della community. L'idea di un crossover stava maturando nella mente di Naoki Yoshida da un po' di tempo, visto che il produttore aveva già accennato qualcosa in passato. Durante il Fan Festival di Las Vegas di fine luglio Yoshi-P aveva persino ironizzato sulla faccenda, assicurando che avrebbe discusso della possibilità con il produttore di Final Fantasy 16. Una conversazione che si è evidentemente rivelata molto semplice, dal momento che ha prodotto sia FF14 che FF16!