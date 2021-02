Final Fantasy 14 arriva su PS5: upgrade gratis e Open Beta ad aprile

L'annuncio di Endwalker, la nuova espansione di Final Fantasy 14 Online, avvenuto nel corso del del primo Final Fantasy XIV Announcement Showcase" di sempre, è stato accompagnato anche da un'altra gradita notizia: l'MMORPG riceverà una versione specifica per PS5, che sarà gratis per tutti i possessori del gioco su PlayStation 4.

L'espansione Endwalker verrà pubblicata in autunno, ma il lancio di Final Fantasy 14 su PS5 avverrà molto prima e sarà anticipato da un'Open Beta che prenderà il via il 13 aprile, inclusa nell'aggiornamento 5.5. I giocatori potranno quindi saggiare tutte le migliorie tecniche preparate da Square Enix e rese possibili dalla potenza aggiuntiva della console di nuova generazione di casa Sony, tra cui la riduzione dei tempi di caricamento e due distinte modalità grafiche: "Qualità", che offrirà una risoluzione 4K nativa con il framerate bloccato a 30 fps; "Performance", che favorisce il framerate abbassando la risoluzione nativa a 1440p.

La pubblicazione definitiva dell'aggiornamento dovrebbe avvenire poco dopo il termine dell'Open Beta. I giocatori in possesso di una licenza per Final Fantasy XIV Online potranno scaricare l'aggiornamento per PlayStation 5 immediatamente all'inizio del periodo dell'Open Beta. Tutti gli altri, potranno provare il gioco su PS5 grazie alla Free Trial. Trovate un assaggio delle migliorie nel trailer allegato in cima a questa notizia.

Endwalker, dicevamo, verrà invece lanciata nell'autunno del 2021 su PC, Mac, PlayStation 4 e PS5 nell'ambito dell'aggiornamento 6.0. Nell'accompagnarci verso il climax dell'arco narrativo cominciato in A Realm Reborn, innalzerà il level cap da 80 a 90, metterà a disposizione nuovi Job incluso l'healer Sage, nuovi potenti nemici tra cui Anima, aree inedite come Garlemald, Thavnair e la città di Radz-at-Han, il Raid Pandæmonium e molto altro ancora.