Final Fantasy 14, aspettando Endwalker: il gioco diventa un anime in uno spot coreano

L'universo virtuale a tinte fantasy dell'apprezzato MMORPG di Square Enix continua ad espandersi, grazie in particolare al recente annuncio di Endwalker, nuova espansione di Final Fantasy XIV.

Il contenuto, presentato di recente in occasione di un appuntamento dedicato in diretta streaming, non tarderà a raggiungere i lidi del titolo multiplayer online, con un primo assaggio che sarà disponibile già in primavera. In occasione del reveal, il team di sviluppo ha infatti confermato che gli avventurieri del mondo virtuale potranno approfittare di una Open Beta di Final Fantasy XIV ad aprile, così da testare le novità in arrivo. L'espansione Endwalker concluderà il ciclo narrativo del gioco avviato con A Realm Reborn, ma al contempo inaugurerà una nuova fase per la produzione.



Un momento dunque sicuramente interessante per decidere di unirsi alle schiere di viaggiatori, incantatori e combattenti attivi su Final Fantasy XIV, come testimoniato da un nuovo spot del titolo pubblicato in Corea del Sud. Avvistato dalla sempre attiva community di Resetera, il filmato pone l'accento sugli aspetti quotidiani dell'esperienza MMORPG, mettendo temporaneamente da parte il focus sui combattimenti. Disponibile direttamente in apertura a questa news, lo spot è decisamente gradevole, e rievoca l'immaginario di Final Fantasy XIV con uno stile anime.