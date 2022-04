Final Fantasy 14, una nuova avventura: la Patch 6.1 arriva tra pochi giorni

Ancora sulla cresta dell'onda dopo lo lo straripante successo di Endwalker, che ha costretto Square Enix a chiudere i server per ridurre l'affluenza da record, Final Fantasy XIV si appresta a ricevere la prima importante patch del suo attuale corso.

La Creative Business Unit III guidata da Naoki Yoshida ha fissato al 12 aprile 2022 la pubblicazione della Patch 6.1 di Final Fantasy XIV: Endwalker. Intitolata "Newfound Adventure", introdurrà tantissimi nuovi contenuti, a cominciare da una nuova serie di quest della storia ambientate dopo il finale dell'ultima espansione e un Alliance Raid per 24 giocatori.

Ad affiancare le due portate principali, ci saranno anche nuove aree residenziali ad Empyreum con tanto di lore dedicata, una nuova Extreme Trial intitolata "The Minster’s Ballad: Endsinger’s Aria" e le nuove Adventure Plates in Beta (i giocatori potranno personalizzare i propri ritratti per include animazioni ed effetti di luce). Per quanto riguarda il PvP, sono attesi aggiornamenti per i contenuti competitivi su piccola scala, un nuovo sistema di ricompense e il ritorno degli equipaggiamenti PvP ispirati alla hit giapponese GARO. Potete ammirare in anteprima questa corposa sfilza di contenuti nei due trailer e nella ricca galleria di immagini che trovate in cima e in calce a questa notizia.

Lo sapete che il primo grande upgrade grafico di Final Fantasy 14 arriverà con la Patch 7.0?