Final Fantasy 14, cambiate subito la password! C'è stato un attacco hacker

Square Enix sta invitando caldamente tutti i giocatori di Final Fantasy 14 a modificare la password del proprio account, dal momento che le informazioni personali della comunità dell'MMORPG sono state esposte ad un attacco hacker.

Stando a quanto dichiarato dalla compagnia giapponese, lo Square Enix Account Management System è diventato il bersaglio di un attacco hacker. I malintenzionati stanno provando ad accedere al sistema utilizzando una combinazione di indirizzi email e password ottenuti illecitamente dai servizi online di altre compagnie non meglio specificate.

I giocatori più esposti, dunque, risultano essere quelli che utilizzano le stesse combinazioni di email e password per accedere a più di una piattaforma online. Se rientrate in questa categoria (ma anche se non ne fate parte, la sicurezza non è mai troppa), vi consigliamo di resettare immediatamente la password dell'account di Square Enix utilizzando la pagina ufficiale dedicata. Sceglietene una nuova sufficientemente complessa e soprattutto differente da quelle che utilizzate su altri servizi online. Square Enix, nel frattempo, ha confermato di essere al lavoro per mitigare gli effetti dell'attacco applicando delle restrizioni agli account presumibilmente già compromessi dagli hacker.