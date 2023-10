Final Fantasy 14 come Ultima Online? No, ma Yoshida è un grande fan di Lord British

Naoki Yoshida come Lord British, sul trono di un reame anarchico denso di fervore ruolistico? Con tutta probabilità è un sogno che non potrà mai realizzarsi, ma è sicuro che a Yoshi-P un revival di Ultima Online non dispiacerebbe affatto.

Durante la chiacchierata che ha chiuso la prima giornata del Final Fantasy XIV Festival di Londra, Naoki

Yoshida ha infatti parlato della sua esperienza con gli MMO del passato e delle meccaniche che, in linea puramente teorica, gli piacerebbe implementare nel mondo di Eorzea proprio a partire dai suoi trascorsi con il genere. A questo proposito, Yoshi-P ha dichiarato di essere rimasto letteralmente scioccato dal carattere unico di un titolo in particolare, il mai troppo celebrato Ultima Online, che al tempo del suo esordio sul mercato gli sembrò un meraviglioso ricettacolo di caos e libero arbitrio.

Il producer di Final Fantasy 14 ha detto che quel clima, il pervasivo senso di libertà trasmesso dall’opera di Richard Garriot e Ralph Koster lo colpì nel profondo, soprattutto per il peso dell’elemento umano nel bilancio dell’esperienza ludica. Nell’MMO di Origin Systems, infatti, l’approccio libertario concertato dagli sviluppatori concedeva alla platea una discrezionalità quasi totale nella gestione di elementi chiave come l’economia di gioco o il pvp, al centro di un’universo digitale straordinariamente “anarchico”. Pur essendo rimasto affascinato da quel contesto sregolato e stimolante, tanto da desiderare di replicarne i caratteri in un suo gioco, Yoshida ha detto di essere consapevole che una proposta di questo genere non potrebbe mai funzionare nel quadro di un titolo come Final Fantasy XIV.

Per quanto l’MMO di Square Enix tragga molta della sua forza proprio dalla vivacità delle interazioni comunitarie, è infatti chiaro come l’innesto di sistemi assimilabili a quelli di Ultima Online non solo sarebbe compatibile con l’ecosistema di FF14, ma più in generale risulterebbe inconciliabile con l’attuale panorama di un mercato con lineamenti molto diversi da quelli degli anni ‘90. Chissà che almeno qualche frantume di quel passato glorioso non entri prima o poi a far parte dell’universo di Hydaelyn: un’eventualità improbabile, ma in tutta onestà ci fa piacere sapere che nella lista dei desideri di Yoshi-P ci sia la produzione di un titolo ispirato ai giorni di gloria di Lord British.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.