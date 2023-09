Final Fantasy 14, un cosplay di una Ballerina danza per l'arrivo di Dawntrail

A tredici anni dall'uscita originale su PC, Final Fantasy 14 sta per avere una nuova vita. Il secondo MMORPG basato sulla più iconica delle saghe di JRPG sta infatti per espandersi con un nuovo DLC. Ma non solo, Final Fantasy 14 accoglierà anche i giocatori Xbox allargando il proprio bacino d'utenza.

Square Enix ha annunciato l'uscita di Final Fantasy 14 Dawntrail, una nuova espansione che rinnoverà il titolo introducendo importanti novità. La versione 7.0 del MMORPG innalzerà il level cap per tutti i giocatori di Eorzea, includerà nuovi Job, dungeon e contenuti inediti o aggiornati. Pare comunque che questo DLC non sia un lampo nel cielo. Square Enix non intende mollare l'osso e secondo quanto affermato dal producer Naoki Yoshida Final Fantasy 14 verrà supportato per altri 10 anni almeno. A ogni modo, l'approccio della software house nipponica non muterà, Final Fantasy 14 non diventerà un free to play.

Final Fantasy 14 è ancora molto popolare, come dimostra questa interpretazione condivisa dalla cosplayer Misa Cationicrain. Il Dancer è uno dei Job disponibili in Final Fantasy 14, introdotto con l'espansione Shadowbringers. Questi artisti hanno movenze eleganti e affascinanti, ma sul campo di battaglia sono altrettanto micidiali. I Ballerini sono una classe che agisce dalla distanza, allontanando chiunque possa ostacolare il ritmo della loro danza.

In questo cosplay di una Dancer da Final Fantasy 14 osserviamo da più vicino i dettagli di questa classe. I ballerini indossano vesti leggere, così da non ostacolare e appesantire i loro movimenti fluidi, e brandiscono un'arma chiamata Chakram che consiste in un anello di metallo estremamente affilato sul lato esterno.