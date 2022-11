Final Fantasy 14: un cosplay di Y'shtola impegnata nei suoi incantesimi oscuri

Distribuito ufficialmente da Square Enix su Microsoft Windows nel 2010, a distanza di 12 anni dall'uscita Final Fantasy 14 è ancora oggi uno dei MMORPG più giocati e apprezzati dalla community di appassionati, anche grazie alle numerose espansioni uscite nel corso del tempo.

La patch 6.3 di Final Fantasy 14 uscirà nel 2023 e permetterà all'utenza attiva di rinfoltirsi ulteriormente e di poter svolgere nuove quest. In attesa di quel momento è Y'shtola Rhul a far compagnia ai giocatori.

Y'shtola è il personaggio più rappresentativo dell'universo multiplayer di Final Fantasy 14 ed è presente sin dalla versione 1.0 del videogioco Square Enix. Presente in tutte le successive espansioni, fino all'ultima Final Fantasy 14 Endwalker, ha anche portato la bandiera del titolo nei crossover della serie, tra cui Dissidia NT.

Originaria della colonia Sharlayan, Y'shtola fu costretta a lasciare la sua terra a causa della minaccia dell'Impero Garlean. La donna è un Miqo'te dei Cercatori del Sole e ha la pelle scura e simboli facciali. In Final Fantasy 14: Heavensward i suoi occhi diventano cechi a causa dell'uso di un incantesimo proibito. Nell'espansione Shadowbringer approfondisce invece la magia nera e si disfa delle sue vesti originali a favore di un abito nero con pelliccia grigia, lo stesso outfit che vediamo in questo cosplay di Y'shtola da Final Fantasy 14. A realizzare l'interpretazione che trovate in calce all'articolo è la cosplayer @zaiichiik.