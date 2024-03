Final Fantasy 14 Dawntrail cita FF9 ma il motivo è segretissimo... c'entra il remake?

Durante il PAX East di Boston, Naoki Yoshida ha svelato che Final Fantasy XIV Dawntrail contiene numerosi riferimenti e citazioni a Final Fantasy 9, a partire dalla Collector's Edition che offre vari bonus digitali legati al gioco, tra cui un minion di Gidan.

Per quale motivo Final Fantasy XIV Dawntrail dovrebbe omaggiare Final Fantasy IX? Questo è un mistero e sopratutto è un segreto, afferma Yoshi-P, ironizzando sulla questione. No davvero, non c'è stato modo di saperne di più, è assolutamente un segreto segretissimo, ribadisce Yoshida.

Ovviamente sono in molti a pensare che le citazioni a Final Fantasy 9 non siano affatto casuali, del resto da anni si parla di un remake del gioco: nel 2021 Final Fantasy 9 Remake è comparso nel database di GeForce Now insieme ad altri giochi Square Enix poi effettivamente usciti o annunciati come Final Fantasy VII Remake per PC, Chrono Cross Remaster e Kingdom Hearts 4.

Jeff Grubb, Gematsu e altre fonti autorevoli hanno poi confermato nel 2022 che un remake di Final Fantasy 9 effettivamente è in fase di sviluppo tuttavia sembra che non lo vedremo prima di qualche anno. A questo punto siamo curiosi e chissà che Yoshida non possa aver anticipato un annuncio previsto più avanti nel corso del 2024...

Final Fantasy 14 Dawntrail esce il 2 luglio 2024, una settimana dopo il DLC di Elden Ring per dare modo ai giocatori di completare l'espansione, ha affermato ironicamente Yoshida.

