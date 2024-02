Final Fantasy 14: Dawntrail si mosterà al PAX East di marzo, ecco quando

Square Enix ha annunciato uno speciale panel a tema Final Fantasy XIV Online per il PAX East 2024, l'evento si terrà il 23 marzo alle 18:00 (ora italiana) con la presenza del producer Naoki Yoshida.

Yoshida ripercorrerà i dieci anni di vita di Final Fantasy XIV A Realm Reborn e svelerà ai giocatori novità su Dawntrail, la prossima grande espansione dell'MMO di Square Enix attesa per i mesi estivi. Sempre al PAX East, il publisher mostrerà The Rising Tide, il nuovo DLC di Final Fantasy 16: in questo caso l'appuntamento è fissato per venerdì 22 marzo.

E' probabile che in questa occasione possano essere svelati i dettagli sull'evento crossover tra Final Fantasy XIV e Final Fantasy 16 che dovrebbe prendere il via nel corso del mese di aprile con la quest The Path Infernal con protagonista Clive, eroe di FF XVI.

Nel frattempo è partita la Open Beta di Final Fantasy 14 per Xbox Series X/S, dopo una lunga attesa il gioco arriverà anche sulla console Microsoft tra la fine della primavera e il corso dell'estate, una data precisa non è ancora stata fissata poiché Square Enix vuole prima assicurarsi che funzioni tutto alla perfezione anche su questa piattaforma.

Final Fantasy 14 ha oggi oltre 30 milioni di giocatori attivi e Square Enix continuerà a lavorare per espandere la player base del suo celebre MMO.