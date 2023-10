Final Fantasy 14 Dawntrail si mostra in tutto il suo splendore con l'ultimo trailer

Il mondo di Final Fantasy è stato scosso fortemente a seguito delle novità importanti comunicate negli ultimi mesi: Final fantasy XIV si espande ed esce su Xbox, con la quinta ondata di contenuti dal nome "Dawntrail" che promette tante incredibili aggiunte per i fan della serie e della produzione ruolistica di stampo MMO.

Nella giornata di oggi, però, sono giunte ulteriori informazioni per ciò che concerne il piatto forte previsto per l'estate del 2024: tra le tante cose, ad esempio, con l'Extended Teaser Trailer di Final Fantasy XIV vi è stato modo di vedere la figura del Viper, ovvero quella del primo dei mestieri inediti che arriveranno con Dawntrail. Dopo aver annunciato il nuovo job del Viper per Final Fantasy 14 Dawntrail, infatti, la panoramica generale sui contenuti in arrivo ha permesso di intravedere più nel dettaglio il Viper, il quale consentirà ad ogni giocatore di combattere a corta distanza, utilizzando lame combinabili in una singola arma a due mani. Ciò permetterà di utilizzare uno stile di gioco incentrato su danni ravvicinati.

Il Fan Festival londinese del 21 ottobre ha quindi fatto in modo che Square Enix potesse mostrare ai fan un nuovo trailer di gioco di Final Fantasy XIV Dawntrail, il quale è disponibile in allegato alla news. Tra l'introduzione del Viper, la città di Tuliyolal, le nuove minacce in arrivo e le aree inediti esplorabili a partire dall'estate del prossimo anno, non sono mancate di certo le occasioni di stupore per i fan del franchise. Square Enix ha annunciato, tra le tante cose, un nuovo raid di alleanza - Echoes of Vana'diel – una serie in crossover con FINAL FANTASY XI.