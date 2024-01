Final Fantasy 14: Dawntrail in nuovi trailer ricchi di novità, la Beta Xbox arriva a breve

Si prospetta un'annata incredibilmente ricca per Final Fantasy XIV, a giudicare dai numerosi contenuti annunciati durante il Final Fantasy XIV Fan Festival 2024 che si è svolto a Tokyo nelle scorse ore. Facciamo il punto sulle novità più importanti dal nuovo trailer di Dawntrail alla Beta per Xbox, passando per la quest crossover con Final Fantasy 16.

Caratterizzato da un alto tasso cinematografico, il nuovo trailer in computer grafica di Dawntrail offre un assaggio delle ambientazioni, dei nemici e della storia che caratterizzeranno l'espansione in uscita nel corso della prossima estate. In aggiunta, la Creative Business Unit III di Square Enix ha offerto due ulteriori trailer per presentare il nuovo Job del Pictomancer (un DPS specializzato in attacchi magici dalla distanza che combatte con un pennello capace di generare danni di fuoco, di ghiaccio e di tuono) e la versione femminile della razza felina degli Hrothgar.

Dawtrail includerà diverse nuove aree da esplorare e tanti nemici inediti da combattere, come l'Eliminator, il Barreltender e il Valigarmanda. Non mancheranno all'appello neppure nuovi Dungeons, nuove serie di Raid chiamate The Arcadion ed Echoes of Vana’diel. Per l'occasione Final Fantasy XIV riceverà anche un piccolo restyling grafico, che comprenderà tra le altre cose dei miglioramenti ai modelli dei personaggi delle varie classi e razze. Come noto da tempo, ciò comporterà anche un aumento dei requisiti minimi di sistema della versione PC di Final Fantasy XIV.

I giocatori Xbox Series X|S avranno modo di provare la nuova versione di Final Fantasy XIV a loro dedicata grazie ad una Beta che si svolgerà nel mese di febbraio. A margine, la Creative Business Unit III ha inoltre fatto sapere che la quest crossover con Final Fantasy 16, intitolata The Path Infernal, sarà disponibile dai primi di aprile.

Final Fantasy 14: Dawntrail, ricordiamo, sarà disponibile per PS4, PlayStation 5, PC e Xbox Series X|S a partire dall'estate del 2024. Ne approfittiamo per segnalare ai nuovi giocatori che la Free Trail dell'MMORPG ora include anche l'espansione Stormblood.