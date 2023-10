Final Fantasy 14 Dawntrail, il Viper entra in azione: annunciato il nuovo Job

Durante il Final Fantasy XIV Fan Festival, che si sta svolgendo in quel di Londra mentre vi scriviamo, Square Enix ha annunciato Viper, un nuovo Job destinato ad unirsi alla battaglia in concomitanza con il lancio della grande espansione Dawntrail.

Il trailer proiettato per l'occasione presenta adeguatamente il nuovo job mostrandone i tratti estetici e soprattutto le velleità combattive. Il Viper si presenta come un guerriero rapido e scattante, munito di ben due spade che all'occorrenza può anche unire al fine di aumentare l'ampiezza dei suoi attacchi. Come potete appurare voi stessi guardando il filmato in apertura di notizia, il Viper appare come una vera e propria furia a distanza ravvicinata (il classico DPS da mischia), capace com'è di affrontare a muso duro i nemici assestando loro un numero elevato di colpi in poco tempo.

Il nuovo Job rappresenterà una delle principali attrattive di Dawntrail, prossima grande espansione di Final Fantasy 14 destinata ad arrivare sul mercato nel corso dell'estate del prossimo anno. Archiviati i lavori su Final Fantasy XVI, la Business Unit III di Square Enix capitanata dal produttore Naoki Yoshida sta ora lavorando ad un'espansione alquanto ambiziosa, che ha richiesto un ritocco dei requisiti di sistema e che coinciderà con il debutto di Final Fantasy 14 su Xbox Series X|S. Oltre al Viper, Yoshida ha anticipato anche l'aggiunta di un nuovo Job di tipo Caster. Ci auguriamo di vederlo in azione quanto prima!